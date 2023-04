La foto che ritrae Emily Ratajkowski con indosso la maglia del Napoli ha fatto letteralmente impazzire i tifosi napoletani: la modella statunitense, tra una sfilata e un’altra, si è fatta immortalare mentre si trovava sulla moto, con il casco e la maglia azzurra. La foto, risalente allo scorso 13 aprile, ha spopolato sul web: non è la prima volta che delle celebrities si mostrano in pubblico con delle maglie o delle tute delle squadre di calcio del campionato italiano. Recentemente, è diventata virale l’immagine di Kim Kardashian con una maglia vintage della Roma: non solo, anche il rapper canadese Drake ha indossato i colori azzurri. Durante una live sui social, il cantante ha sfoggiato una felpa del Napoli che ha fatto andare fuori di testa i suoi fan.