Una delle più note esponenti dell’antimafia palermitana, Daniela Lo Verde, preside dell’Istituto comprensivo Giovanni Falcone nel quartiere Zen, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo investigativo per peculato e corruzione, nell’ambito di un’indagine durata 14 mesi e coordinata dai pm della Procura europea (Eppo) Calogero Ferrara e Amelia Luise. Fermato anche il vicepreside, Daniele Agosta: a entrambi è stata applicata dal gip la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono accusati di essersi appropriati di cibo per la mensa dell’istituto scolastico, computer, tablet e iPhone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei. Secondo i pm comunitari, inoltre, i fondi chiesti e ottenuti dalla dirigente per progetti Pon (Programma operativo nazionale) non realizzati o realizzati sono in parte hanno causato un danno di almeno 100mila euro alle casse dell’Unione. “Ad aggravare il quadro”, si legge nell’ordinanza che applica le misure cautelari, “la dirigente ha costantemente alimentato la propria immagine pubblica di promotrice della legalità, nonostante il quotidiano agire illegale e la costante attenzione ai risvolti economici della sua azione amministrativa”. Nel 2020 Lo Verde era stata tra i 56 “eroi del Covid” nominati Cavalieri della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella, con una motivazione che riguardava proprio la consegna di tablet gratuiti ai bambini e ragazzi che non avevano strumenti per la didattica a distanza.

Nell’operazione stata arrestata anche una terza persona, Alessandra Conigliaro, dipendente del negozio Apple R-Store di Palermo, che secondo l’accusa ha regalato tablet e cellulari alla preside in cambio dell’aggiudicazione in esclusiva della fornitura alla scuola del materiale elettronico: anche per lei sono stati disposti i domiciliari. In base a quanto ricostruito dalle indagini, la preside le ha permesso di fare preventivi su misura – a discapito di altre aziende – per acquisiti realizzati nell’ambito di progetti finanziati con fondi pubblici: in un video degli investigatori si vede la dipendente, dopo aver ottenuto copia del preventivo della ditta concorrente, consegnare a Lo Verde una busta con due cellulari. Rimasti soli in ufficio, la preside e il suo vice aprivano il sacchetto e Agosta si lamentava per non aver trovato il modello 13 Pro, “da lui evidentemente richiesto”. Lo Verde gli rispondeva che gli smartphone erano per le figlie, non per lui, e lo invitava a chiamare il negozio per chiederle spiegazioni. Secondo l’accusa, inoltre, i due docenti attestavano falsamente la presenza degli alunni all’interno della scuola anche in orari extracurriculari per giustificare l’esistenza di progetti Pon di fatto mai realizzati, perché la mancata partecipazione degli studenti avrebbe ridotto i fondi incassati.

L’indagine – ribattezzata “La coscienza di Zen-o“, con un gioco di parole tra il nome del quartiere-ghetto e il romanzo di Italo Svevo – è nata, scrive il gip, dalla denuncia di un’ex insegnante, che ha raccontato di una “gestione dispotica della cosa pubblica da parte dell’indagata”, impossibile da contrastare senza correre il rischio di ritorsioni. Nel provvedimento cautelare sono citati brani di intercettazioni in cui la preside, al lavoro in compagnia della figlia, le dava indicazioni sugli alimenti (destinati alla mensa) di cui appropriarsi per portarli a casa: “Il riso… lo metti lì davanti alla cassettiera e per la cucina questo… benissimo… ora sistema sopra il frigorifero… questa cosa di origano mettila pure per casa … Quelle mettile in un sacchetto che non si può scendere. Il tonno mettilo qui sotto… poi lo portiamo a casa a Sferracavallo “. Parole riscontrate dalle videocamere nascoste nell’ufficio di presidenza, che la mostrano riempire buste di alimenti. Stessa “attitudine” aveva il vicepreside Agosta, ripreso a riempirsi lo zainetto con confezioni di succhi di frutta, flaconi di gel disinfettante per le mani e mascherine Ffp2 che portava via con sè.

Oltre al cibo, in base a quanto ricostruito dalle indagini, la donna si appropriava indebitamente di costosi dispositivi elettronici acquistati con fondi Ue e destinati alle classi: “Che è, un nuovo Mac?”, chiedeva la figlia, “Sì, ora ce lo portiamo a casa”, rispondeva la madre. Le conversazioni, inoltre, mostrano i retroscena di un episodio risalente all’agosto 2022, quando la scuola subì per l’ennesima volta un furto di computer dall’aula magna. Lo Verde e Agosta, intercettati, festeggiano la solidarietà economica arrivata: “Per un cornuto un cornuto e mezzo, ci stanno arrivando soldi da tutte le parti!”, diceva lui. E la dirigente, scrive il gip, rivendicava il merito di aver reso pubblica la notizia “proprio al fine di cavalcare l’onda, pubblicizzare ancora di più il suo personaggio di preside integerrima in prima linea ed ottenere attestazioni di stimà, solidarieta, ma soprattutto soldi e aiuti economici dalle istituzioni”: “Grazie tu devi dire… perche non l’aveva saputo nessuno… tu lo devi dire che… che sono io quella speciale!”.