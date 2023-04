Sesso in pubblico? Sì, no, forse. Nunzia De Girolamo ha scatenato le curiosità rispondendo qualche settimana fa alle domande di una lunga intervista a Il messaggero, in cui le era stato chiesto anche qualche fosse il suo sogno erotico inconfessabile. “Farlo in pubblico, in una spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti”, aveva risposto l’ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conduttrice del talk di seconda serata, Ciao Maschio. Con un’altra aggiunta piccante, sulla reazione ad eventuali avances femminili. “Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa? Io ho avances dagli uomini ma anche da tante donne – confessò – Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale di donna. E ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me, anche se ho un 42 non proprio da Cenerentola”.

Qualche giorno fa è però arriva un’inattesa precisazione, durante il programma di Pierluigi Diaco, Bella Mà. Uno dei giovani protagonisti del salotto pomeridiano di Rai2, David, ha infatti chiesto all’ex parlamentare se fosse vero che quanto dichiarato in quell’intervista a proposito del sesso outdoor. “Io ti ringrazio per la domanda e faccio un chiarimento. Non ho mai detto questo. Mi hanno fatto una domanda sul modello di quelle che faccio a Ciao Maschio ed ho risposto che lo farei su una spiaggia romantica, non una cosa fatta in pubblico. Sono troppo timida per farlo”, ha precisato la De Girolamo. Una risposta che ha soddisfatto solo a metà l’interlocutore, che l’ha ulteriormente provocata: “La faccio lo stesso la domanda: lo farebbe mai in pubblico?”. “Ma sei matto? Non farei nemmeno un calendario. Mai. Con una mamma che non mi faceva nemmeno dare un bacio”, ha risposto l’ex ministro ridendo. Più tranchant Pierluigi Diaco che, tra lo stupito e il divertito ha replicato al giovane: “David cosa ti è preso? Da quando si è fidanzato, è partito per la tangente. Mi chiudono il programma! Ti invito alla sobrietà, alla riflessione e anche a essere muto”.