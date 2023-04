Un treno merci è deragliato questa notte nella stazione di Firenze Castello. Alcuni carri che componevano il convoglio che trasportava container sono usciti dai binari nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello: i vigili del fuoco del comando di Firenze del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto alle ore 3.15. Nessuno è rimasto ferito ma l’incidente ha provocato diversi danni all’infrastruttura, motivo per cui è stato chiuso il tratto di ferrovia tra Bologna e Firenze. Il deragliamento ha causato infatti l’abbattimento di alcuni pali e tralicci che sorreggono i cavi che erigano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea. Come fa sapere Rete ferroviaria italiana (Rfi), la circolazione nel tratto è attualmente sospesa sia sulla linea ad Alta Velocità Milano-Roma e Venezia-Roma, sia su quella storica, in particolare sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. Trenitalia fa sapere che i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. È attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

“Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione -si legge nel comunicato -. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni”. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale delle corse: bisogna aspettare il primo pomeriggio, secondo quanto si apprende, per il ripristino dell’Alta velocità tra Bologna e Firenze, dove un treno merci è deragliato nella notte provocando danni alle infrastrutture. Tempi più lunghi si prevedono invece per i treni regionali.

Neanche a dirlo, questa situazione sta creando grandi disagi ai viaggiatori: sono oltre 50, secondo quanto si apprende, i treni attualmente cancellati. Già delle prime luci dell’alba alla stazione Termini di Roma si sono create lunghe code agli sportelli informativi, caos anche nelle altre grandi stazioni. Lunghe code alle biglietterie, tantissime persone davanti ai monitor e passeggeri a cui hanno cancellato i treni verso sud che cercano di salire sui pochi in partenza, mettendosi in una lunga coda ordinata. Disagi inevitabili anche per i passeggeri in arrivo o in partenza dalla stazione di Napoli Centrale: al momento due Frecciarossa partiti da Torino e Milano sono attesi nel capoluogo campano con 215 minuti di ritardo. Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo dalle 2.30 della notte scorsa con 160 persone a bordo che non possono essere evacuati perché il convoglio è fuori dalla banchina. Il non è rimasto coinvolto nell’incidente né ha riportato danni ma si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto. Sono in corso procedure di soccorso della polizia.