Un deltaplano biposto a motore è precipitato in un campo, tra Villafranca e Filetto, al confine tra le province di Forlì e Ravenna e le due persone a bordo sono morte sul colpo. E’ successo dopo le 19: le vittime sono un istruttore italiano sui 65 anni e un giovane di 32 anni di origine albanese, residente a Riolo Terme (Ravenna).

Dalle prime informazioni il velivolo era decollato dall’aviosuperficie di Villafranca per una lezione di un corso per pilota da diporto sportivo. Un testimone avrebbe riferito che improvvisamente il deltaplano ha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. Inutile l’intervento del 118.