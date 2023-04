Il massaggiatore del Manchester United Rob Thornley ha dichiarato al Daily Star di aver comprato la vecchia Porsche di Cristiano Ronaldo ad un prezzo più che vantaggioso. Il campione avrebbe ceduto infatti la sua macchina per metà del suo valore, ma in cambio avrebbe commissionato a Thornley di scovare un numero di telefono. “È la sera prima di una partita: siamo al Lowry Hotel -racconta il massaggiatore dei Red Devils – Stava facendo un massaggio con me, quindi è sul mio letto e gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in TV. ‘Chi è questa ragazza?’, ha chiesto, ‘puoi darmi il suo numero?’ “. La ragazza che avrebbe colpito il Pallone d’oro era Dannii Minogue, una cantautrice australiana.

La storia di Thornley non finisce qui: “Io sono un semplice massaggiatore dello United, come faccio a ottenere il suo numero? Beh, in realtà, sono un uomo con molti mezzi, e in quattro o cinque giorni, recupero il numero di Dannii Minogue nel mio telefono”. Dato che la storia fra Ronaldo e Minogue non aveva attecchito, ecco che il calciatore torna alla carica, chiedendo a Rob di rintracciare un altro numero di telefono, questa volta della cantante Kimberly Wyatt.

“Ho detto ‘Cosa c’è in cambio per me?’ – ha raccontato – Ronaldo mi ha detto, ‘OK, vuoi la mia macchina?‘ Aveva una Porsche Carrera decappottabile e ha detto: ‘Quando andrò al Real Madrid, ti venderò la mia auto a metà prezzo’, e io ho detto OK. Mi ci sono voluti circa 10 minuti per ottenere il suo numero e gliel’ho passato subito”. Ronaldo si è rivelato essere un uomo di parola, e poco tempo dopo ha mantenuto l’accordo, vendendo l’auto Thornley prima di trasferirsi a Madrid. “Arriva la fine della stagione: ‘Ricordi il nostro accordo?‘ lui dice ‘sì’. Gli ho dato 30.000 sterline per un’auto da 60.000 sterline, e il giorno dopo l’ho venduta per 60.000 sterline!”.