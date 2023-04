“L’ho vista morire davanti ai miei occhi, al telefono, in videochiamata“. È questa la drammatica rivelazione fatta da Paolo Brosio in un’intervista al quotidiano Il Tirreno all’indomani della scomparsa della mamma Anna Marcacci, deceduta a 102 anni martedì 18 aprile mentre era ricoverata nella Clinica San Camillo di Forte dei Marmi. “Non mi sono mai staccato da lei in questo ultimo periodo – ha raccontato Brosio –, se non nella giornata di martedì per raggiungere Brescia per alcuni impegni non rinviabili, legati alla costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje. Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta. È un vuoto incolmabile quello che sto provando. È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita. Mi ha lasciato un’eredità spirituale straordinaria, perché mi ha insegnato la preghiera e la carità. Attraverso la fede, mi ha salvato la mia stessa esistenza”. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che in queste ore stanno arrivando al giornalista. I funerali della signora Anna si terranno venerdì alle 15 nella chiesa di Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi.