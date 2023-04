Nelle scorse settimane la cantante Federica Carta, ex concorrente di Amici 2016, aveva deciso di eliminare tutti i contenuti presenti sui suoi profili social, generando preoccupazione nei suoi fan. Adesso, è stata lei stessa a dare spiegazioni in merito, annunciando a tutti di aver deciso di “trasferirsi” su OnlyFans. “Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare”, ha chiarito Federica Carta, specificando che sulla sua pagina non saranno presenti contenuti espliciti. “Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”, ha concluso la cantante.

Carta ha deciso quindi di sfruttare Onlyfans in maniera molto diversa dai contenuti a sfondo sessuale che il pubblico è abituato ad associare alla piattaforma, anche se ovviamente questa non è mai stata un canale esclusivamente dedicato alla distribuzione di contenuti per adulti, ma presenta moltissimi contenuti a tema artistico, videoludico, e a volte anche divulgativo. Un metodo dunque estremamente efficace per chiunque voglia vendere servizi ai propri fan, a prescindere da quale sia l’ambito di riferimento.