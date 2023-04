“La democrazia fa rima con l’idiozia”. Parole ed opinioni del presidente Pd della Provincia di Salerno, nonché sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, pronunciate durante il dibattito pubblico sulla bretella viaria tra Eboli e Agropoli. Un progetto che dovrebbe velocizzare l’accesso alle perle dei Cilento.

Alfieri, già sindaco di Agropoli e capo staff del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che lo mise al centro delle ormai celeberrime dichiarazioni sulla campagna referendaria del 2016 da condurre offrendo “fritture di pesce”, reagisce così a qualche mugugno proveniente dal pubblico. Ed in particolare dagli esponenti del comitato ‘Articolo 9 – No bretella’, che stanno preparando osservazioni critiche al progetto, liquidati dal presidente della Provincia di Salerno come “persone che non rappresentano nessuno, hanno la piazza virtuale su Facebook”.

Il video che ritrae Alfieri riguarda un’iniziativa lanciata dall’Anas, organizzatrice di una serie di otto incontri pubblici sul tema della bretella, come previsto dalla normativa sul codice degli appalti in caso di opere di interesse nazionale e superiori a un miliardo di euro. Si è iniziato con questo evento ad Agropoli, e a margine del dibattito Alfieri, che è da annoverare tra i favorevoli al progetto, aveva già dichiarato alle testate locali “di essere convinto che su questa opera non ci dovesse essere dibattito pubblico: credo che tutti gli enti locali medieranno con l’Anas, perché l’opera si deve fare, con soluzioni le meno impattanti sul territorio e meno costose”. L’esecuzione delle opere del primo lotto dovrebbe durare tre anni.