Ha attraversato la strada, in sella alla propria bicicletta, senza rispettare le indicazioni degli organizzatori, ed è stato investito dai ciclisti. È successo a Caneva, in provincia di Pordenone, durante una gara di cicloamatori. L’incidente è stato ripreso dai telefoni delle persone a bordo strada: il signore, sulla propria bici, stava pedalando a bordo strada; poco prima che arrivasse la testa della corsa, una motovedetta gli ha indicato di stare in disparte ma l’uomo, probabilmente, non si è accorto di nulla e ha attraversato la strada proprio mentre stavano passando i corridori. Per fortuna sia l’uomo sia il ciclista finito a terra se la sono cavata con qualche escoriazione.

Video Facebook/Paolo Orazi