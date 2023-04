Quando il suo padrone lo ha visto arrivare con la testa trafitta da una freccia ha pensato a uno scherzo. Invece no, e Ben Gomez ha subito capito che il suo cane Boomer era in serio pericolo: “Pensavo fosse già morto”, ha detto a WBKO News della Abc. Siamo in Texas. Gomez non ha perso tempo: ha caricato in auto il suo amato bracco di due anni ed è corso alla clinica veterinaria Vca Becker Animal Hospital: “Quando è arrivato la sua ferita sembrava terribile. Eravamo scioccati, ancor di più quando lo abbiamo visto camminare e scodinzolare come se nulla fosse”, hanno raccontato i medici. Ma come si è salvato Boomer? “La freccia ha colpito il cranio proprio sopra l’occhio: ha rotto l’osso, è entrato nella cavità nasale e poi è uscito fuori dal lobo dell’orecchio”. Insomma, il cucciolo è vivo per una “questione di millimetri”. Impossibile dire chi abbia tirato la freccia all’animale: “Ogni tanto riusciva a uscire dal recinto, deve aver dato fastidio a qualcuno”, la supposizione di Ben Gomez.