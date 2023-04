Il titolo di questo breve articolo avrà portato tanti ad esclamare “eh capirai, che c’è di strano?” o, di più “con tutte le cose che ci sono nel mondo…” (altri ancora sono quelli dell'”odore di Pulitzer”, tanto cari a noi della redazione di FQMagazine). Ebbene, forse di strano non c’è molto o forse sì, perché il pezzo uscito sul Sun ha scatentato un discreto dibattito.

La storia Andrea Sunny è, in effetti, una di quelle buone per suscitare commenti social. Siamo a Northampton, North Hants. La routine mattutina di Sunny Andrea, 39 anni, è molto meticolosa: sveglia alle 6:30 (comunque non prestissimo, va detto), si trucca in modo impeccabile in un’ora di tempo, sceglie dal guardaroba uno dei sui look (“spendo circa 200 sterline al mese per aggiungere cose nuove”) e poi accompagna il figlio di 9 anni e la figlia di due. È sposata con Danny, 54 anni, che ha un’attività in proprio. “Molte mamme appena arrivo davanti a scuola o all’asilo non ti guardano nemmeno in faccia. Non salutano nemmeno. Lo so che parlano di me e dicono che passo troppo tempo a prepararmi solo per portare i ragazzi ma me ne frego (…) Ho visto così tante donne lasciarsi andare dopo avere avuto figli!”.

E Sunny vuole fortemente che questo non accada a lei: “Trovo il tempo per fare massaggi, trattamenti viso, manicure e non lo faccio perché sono egoista, ne beneficia anche la mia famiglia”. Uno dei look delle altre mamme che proprio Sunny Andrea non sopporta? “Quando le vedo arrivare con i pantaloni del pigiama e maglioni troppo grandi mi fa un po’ rabbrividire“. Come dicevamo, alcune mamme non hanno preso benissimo le affermazioni di Sunny e hanno deciso di sguainare la tastiera e commentare che loro, ad accompagnare i figli a scuola, ci vanno esattamente come gli pare.