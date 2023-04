Liquidato Lorenzo Musetti in due set nel derby dei quarti, Jannik Sinner è atteso dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, che lo vedrà di fronte a Holger Rune. L’azzurro, ottavo nel ranking Atp, precede di una sola posizione il suo prossimo avversario, risultato però vincitore nell’unico precedente tra i due – complice però il ritiro dell’altoatesino, che si ritirò nel terzo set a Sofia, lo scorso ottobre – e soprattutto arriva alla semifinale forte di una vittoria contro Daniil Medvedev, battuto in due set agevoli.

Rune ha usufruito di un bye al primo turno e ha poi sconfitto Dominic Thiem (6-2 6-4) nel secondo turno, quindi ha superato gli ottavi senza giocare per il ritiro di Matteo Berrettini a causa dell’infortunio ai muscoli addominali e, come detto, ha battuto Medvedev con il punteggio di 6-3 6-4. Sinner arriva alla sua terza semifinale consecutiva in un Master 1000 con un bye al primo turno, la vittoria su Diego Schwartzman per il ritiro dell’avversario, quindi il ko inflitto al polacco Hubert Hurkacz (3-6 7-6 6-1) negli ottavi e quindi il doppio 6-2 nel derby azzurro.

La partita è in programma sabato 15 aprile non prima delle 15.30 perché sul campo Ranieri III si disputerà anche l’altra semifinale tra Taylor Fritz e Andrej Rublev, con inizio alle 13.30. Il match tra Sinner e Rune sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Uno (201). La semifinale sarà anche visibile in streaming per gli abbonati Sky su SkyGo e per gli abbonati al pacchetto sport su NOW TV. Sempre in streaming, sarà possibile seguire Sinner-Rune per gli abbonati Tennis Tv.