“Mio marito ha portato via il mio gatto, lo ha messo in un rifugio per animali senza dirmelo. Chiedo il divorzio“. Così una donna, che ha preferito rimanere anonima, ha raccontato la sua storia su Reddit. Lo racconta il Daily Mail. “Ho preso il mio gatto Benji due anni fa, per affrontare meglio la perdita di mio padre. – ha raccontato la donna, che vive negli Usa – Quando l’ho adottato era così piccolo che stava sul palmo della mia mano“.

La donna si è poi chiesta se la sua reazione fosse esagerata rispetto al gesto del marito e per far capire quanto grande fosse il suo attaccamento verso l’animale, ha aggiunto: “Nei suoi occhi vedevo qualcosa, ero quasi sicura che si trattasse della reincarnazione di mio padre. Anche se so che è una follia, il pensiero mi dava conforto e non ci vedevo niente di male”. Ma il marito ha pensato, al contrario, che il legame della moglie con il gatto fosse “strano e malsano”. Ecco quindi che quando lei è andata via qualche giorno con la madre, l’uomo ha preso il gatto e lo ha portato al rifugio.

“Quando sono tornata – ha proseguito la donna – ho pensato che Benji fosse scappato di casa e ho avuto molta paura: non è abituato a uscire e chissà cosa avrebbe potuto capitargli. Mio marito mi ha detto che invece ‘era al sicuro a casa di un suo collega”. La donna ha chiamato la polizia e ha scoperto che l’animale era stato portato in un rifugio. Ecco quindi che, attraverso documenti e microchip, è riuscita a riavere Benji e ora si prepara a chiedere il divorzio. Gli utenti di Reddit, nella maggioranza dei casi, supportano la decisione: “La questione della reincarnazione è irrilevante, ha fatto una cosa imperdonabile”, “Era geloso del gatto, sono contenta che tu stia divorziando”, alcuni commenti.