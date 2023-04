Julia Ituma, giovanissima pallavolista di 18 anni, è stata trovata morta a Istanbul. La giocatrice dell’Igor Gorgonzola Novara era in trasferta in Turchia con la squadra per giocare i quarti di Champions League. Secondo le prime ricostruzioni di fonti del club e della federpallavolo, la ragazza è caduta da una finestra dell’albergo dove alloggia la squadra. Ituma era nata a Milano da genitori nigeriani ed era considerata una delle promesse della pallavolo azzurra.