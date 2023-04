“Mi piacerebbe avere le parole, ma non le ho. Abbiamo appreso stamattina della tragica scomparsa nella notte a Istanbul della giovane pallavolista Julia Ituma, una ragazza che era partita da un oratorio a Milano, era arrivata a difendere la maglia azzurra, era stata nominata miglior giocatrice all’ultimo europeo under 19 vinto grazie anche a lei. Era una speranza per la pallavolo italiana”. Lo ha detto Mauro Berruto, il deputato responsabile per lo sport del Pd ed ex ct della nazionale di pallavolo, in Aula a Montecitorio. “È difficile parlare di speranza, credo che sia meglio il silenzio di fronte alla tragedia di una ragazza di 18 anni che non c’è più e questa assenza penso che ci debba interrogare. Mi limito al cordoglio per questo dolore inaudito e voglio soltanto portare il mio abbraccio, la mia vicinanza e di tutto il Parlamento alla famiglia, al club di Novara dove giocava, alla Federazione italiana pallavolo e a tutta la comunità sportiva del nostro paese”.