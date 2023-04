Era il 13 aprile del 2002 quando il cantautore Alex Baroni perse la vita in seguito a un incidente stradale, all’età di 35 anni. La voce di successi intramontabili come “Cambiare” e “La distanza di un amore”, morì in ospedale dopo 25 giorni di agonia, a causa di un terribile schianto con la sua motocicletta a Roma. Baroni era stato travolto da una macchina mentre percorreva la circonvallazione Clodia: il guidatore fu assolto dall’accusa di omicidio colposo dato che l’artista stava procedendo a velocità troppo elevata e il suo casco non era allacciato.

Come ogni anno, la cantante Giorgia ha voluto dedicare un ricordo al suo ex compagno, con il quale si era lasciata pochissimi mesi prima della tragedia: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”, ha scritto su Twitter. Mentre su Instagram ha condiviso una storia con la voce di Alex mentre canta ‘In My Life’ dei Beatles.

Giorgia ha dedicato nel corso degli anni diverse canzoni ad Alex Baroni, come la splendida e straziante ‘Gocce di memoria‘, ma anche ‘Per sempre’ e ‘Marzo’, che la cantante ha inserito in una raccolta del 2002 interamente dedicata a lui. “La mancanza di una persona non passa mai, è una cosa con cui convivere. Chi prova questo sa che è così, se tu decidi di sopravvivere a una cosa che ti ha quasi fatto fuori allora inevitabilmente devi cambiare, devi attingere a tutte le tue risorse, scoprirne altre, aprire porte che sembravano chiuse e diventare una persona diversa e sentire di più”, aveva dichiarato in un’intervista a SkyTg24.