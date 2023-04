Giordana Angi, divenuta popolare nell’edizione di Amici nel 2018, aveva scelto di continuare a lavorare proprio negli studi in cui è stata lanciata la sua carriera da cantante. Ora, dopo quasi 4 anni, Angi ha scelto di percorrere una strada un po’ diversa, lasciano il programma che, come scrive nel suo lungo messaggio di addio “è stata la sua casa“. Angi aveva preso in carico l’etichetta 21co nata per pubblicare i progetti degli artisti emergenti, insieme al collega Briga (anche lui ex concorrente nel 2015 e a Emanuela Sempio, ex concorrente del Grande Fratello e ora autrice televisiva legata a Fascino. Nel post pubblicato dalla cantante su Instagram, sono immortalati tanti momenti “inediti” del suo lavoro dietro le quinte, seguite da un lungo messaggio affettuoso verso i suoi colleghi:”

“Ciao amici e 21co, sono i miei ultimi giorni con voi, siete la mia casa da quasi 4 anni – esordisce Giordana – Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passate tante di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre“. Il post ha ricevuto moltissimi commenti affettuosi nei confronti della cantante. Molti ringraziano la stessa redazione di Amici per aver permesso a Giordana di averle dato questa opportunità: “Grazie per aver valorizzato il suo immenso talento”, scrivono i fan.