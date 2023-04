“Questa notte due fari… lo stritolo (stridio, ndr) delle gomme… un rumore forte… il buio”. Con queste parole l’ex Cavaliere di Uomini e donne Diego Tavani ha raccontato su Instagram quanto accadutogli nella notte di sabato, alla vigilia di Pasqua, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale da cui si è salvato “per miracolo”. La dinamica non è chiara, così come non sono stati resi noti né il luogo né la causa dello schianto: “Poi il miracolo guardi su e capisci che qualcuno per centimetri ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… ancora posso vedere crescere mio figlio”, si è limitato ad aggiungere Tavani. L’uomo ha partecipato al date show di Maria De Filippi nel 2022, con l’obiettivo di trovare l’amore: dal programma di Canale 5 era uscito fidanzato con Aneta Buchtova ma la loro storia è durata solo nove mesi. Lo scorso dicembre, infatti, i due avevano annunciato la rottura.