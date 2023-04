Aurora Ramazzotti, dopo una breve pausa dai social, è tornata a postare su Instagram, condividendo tanti bei momenti da neomamma con il suo piccolo Cesare. Dopo il parto nella clinica svizzera dove anche lei stessa è nata, con il compagno Goffredo Cerza si sono finalmente trasferiti nella nuova casa, dove si stanno godendo la gioia di essere diventati genitori. Fra i tanti momenti che Aurora ha voluto condividere, c’è anche quello dell’incontro fra la loro gatta domestica e il nuovo arrivato.

Ma quello che alla Ramazzotti e a molti utenti è sembrato un siparietto dolce e divertente, altri lo hanno visto come un gesto pericoloso, tanto da scatenare subito una polemica: “Un bambino così piccolo non dovrebbe stare a stretto contatto con gli animali!“, scrivono alcuni utenti. Il motivo? Nella sua ultima Storia Aurora ha condiviso una foto in cui si vede la gatta che riposa all’interno del lettino vuoto del neonato: in molti hanno voluto metterla in guardia sui rischi della cosa, sia per eventuali allergie del bimbo sia perché – se il micio dovesse fare lo stesso quando riposa il piccolo Cesare – ci sarebbe un rischio di soffocamento.