È stata trovata morta nella sua abitazione l’attrice sucoreana Jung Chae-yul. Aveva 26 anni. Nessun dettaglio circa le circostanze del decesso. La notizia, riportata dalle maggiori testate internazionali, è stata data dalla sua agenzia di management. Modella e attrice, Jung Chae-yul aveva recitato in alcune serie come ad esempio Zombie Detective, diventata un vero cult dopo essere stata distrubuita da Netflix. “I funerali si terrano in forma privata e sobria”, ha annunciato la Management S. Molti i messaggi commossi postati sotto gli ultimi scatti Instagram dell’attrice.

