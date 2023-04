L’attrice Millie Bobby Brown, divenuta famosa sin dal suo esordio da protagonista grazie alla sua incredibile interpretazione di Eleven in ‘Stranger things’, la serie di successo di Netflix, ha da poco ufficializzato il suo fidanzamento con Jake Bongiovi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)



I due, lei 19 anni e lui 20, sono fidanzati da ormai 3 anni e hanno deciso di passare il resto della vita insieme. In un post su Instagram, in didascalia di una bellissima foto insieme, l’attrice ha scritto:” Adesso ti ho amato per tre estati, honey, le voglio tutte”, citando una canzone di Taylor Swift.

Anche Jake Bongiovi, attore e musicista nonché figlio della rock star Jon Bon Jovi, ha postato la notizia sui suoi social, con alcune foto scattate lo stesso giorno e la didascalia “per sempre“.