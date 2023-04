Si chiama Jessica Cailey Burko, è una tiktoker e la sua storia la riporta il Sun: l’influencer ha raccontato in un video da 8 milioni di views quanto le è accaduto dopo aver fatto un filler alle labbra. Il gonfiore non solo non è andato diminuendo come secondo prassi ma, al contrario, è diventato sempre più visibile. Nel video Burko si sfoga, e ora dopo ora mostra le sue labbra piangendo: “Il giorno più brutto della mia vita”. Come si vede dai successivi video postati dall’influencer, il gonfiore nei giorni è diminuito molto (secondo quanto spiega la ragazza è di nuovo intervenuto il dermatologo, ndr) ma molti sono stati gli utenti di TikTok che hanno voluto dire la loro: Sarai allergica alla lidocaina o al filler, io mi farei un test fossi in te“, “Ho fatto le labbra tre volte in un anno e ogni volta mi si sono gonfiate come le tue”, “Niente al mondo potrebbe spingermi ad assumermi questo rischio”. Non sono mancati i commenti degli haters che Burko ha letto in un video: “Assomigli veramente tanto a un personaggio di Monsters Inc”, ha scritto qualcuno. Il Sun ha paragonato la storia di Jessica a quella dell’australiana Romina Nikkah Matanagh: decisa ad avere un look “da bambola”, anche lei ha avuto molti problemi dopo un filler alle labbra, tanto che alcuni commentatori le hanno scritto: “Sembra che tu abbia due wurstel al posto della bocca”.