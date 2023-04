“Cauto ottimismo” sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Secondo il bollettino medico, diffuso nella tarda mattinata dal lunedì di Pasquetta dall’ospedale San Raffaele, le terapie stanno dando effetti. “Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria”, si legge nel comunicato firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, “stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. E ancora: “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate”.

Secondo poi quanto appreso dall’agenzia Adnkronos Salute, per Berlusconi “l’umore è alto”. Negli ultimi due giorni l’ex premier avrebbe mostrato “ottimismo e voglia di tornare al più presto a casa“. Berlusconi, hanno fatto sapere, starebbe mantenendo “il suo consueto spirito”. In serata è arrivato ul professor Alberto Zangrillo a spiegare che comunque essendo Berlusconi “in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare”. E ancora, ha aggiunto “un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive se cammina ve lo porto”.

Anche oggi, hanno fatto visita al leader in ospedale il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo. I due, arrivati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, si sono salutati scambiandosi un abbraccio prima di salire sulle rispettive auto e andare via passando dal cancello di via Olgettina 60 senza rilasciare dichiarazioni. Tra le persone arrivate in visita al leader di Forza Italia anche il padre di Orazio Fascina, il padre di Marta, la compagna di Berlusconi.