Sembra un remake a basso costo di The Hangover, la commedia americana che è uscita nelle sale italiane con il titolo Una notte da leoni. Il problema è che questa volta i protagonisti sono degli arbitri polacchi, che avrebbero dovuto dirigere il delicatissimo match dei playoff del campionato greco tra AEK Atene e Aris Salonicco. Pawel Raczkowski, che ha pure arbitrato una partita della Roma in Europa League, i suoi assistenti Radoslaw Siejka e Adam Kupsik e l’arbitro Var Krzysztof Jakubik si sono presentati ad Atene completamente ubriachi. E il racconto di quello che è successo durante il volo dalla Polonia alla Grecia, dai contorni ancora non del tutto chiari, ha dell’incredibile.

I quattro arbitri infatti ci hanno dato dentro con l’alcool sul volo per Atene. Probabilmente per questo motivo, secondo il racconto di alcuni testimoni, hanno iniziato a insultare il calcio greco parlando in polacco. Alcuni passeggeri però avrebbero compreso le frasi degli arbitri e da lì ne è nato un diverbio. Dalle parole poi si è passati alle mani, per via dell’atteggiamento aggressivo dei polacchi. Una rissa ad alta quota, che però è proseguita anche dopo l’atterraggio ad Atene. Uno degli arbitri, sempre stando alla ricostruzione dei passeggeri, avrebbe pure sputato contro una delle persone con cui aveva discusso.

Alla fine sia Raczkowski che i suoi collaboratori sono stati fermati dalle forze dell’ordine e dovranno adesso spiegare il loro comportamento alle autorità. Il responsabile della federcalcio greca che li aspettava all’aeroporto per accoglierli ha dovuto avvertire immediatamente che la terna polacca non sarebbe stata in grado di dirigere la sfida. La partita tra AEK e Aris quindi si è ritrovata senza un arbitro designato. Solo una soluzione in extremis ha permesso di far cominciare i play off alle ore 17 di domenica, come previsto da calendario.