A turno Antonio Cassano riesce a fare polemica un po’ con chiunque. Questa volta, non è la prima, il barese ha preso di mira José Mourinho per il gioco non esattamente esaltante – per usare un eufemismo – della Roma. Il tecnico portoghese però nelle polemiche ci sguazza e la vittoria dei giallorossi con il Torino proprio con un cinico 1 a 0 è diventata l’occasione perfetta per Mou per rispondere duramente a Cassano: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla degli altri, come Antonio, le cose sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio”, la prima stoccata dell’allenatore.

Poi il passaggio micidiale di Mou: “Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non mi interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io, sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, ma io non con lui”. Replica senza appello.