Che cosa sta succedendo a Dusan Vlahovic? L’attaccante della Juventus è alla disperata ricerca di un gol che manca dal 7 febbraio e sabato sera contro la Lazio ha offerto l’ennesima prestazione anonima, con una sostituzione per un infortunio alla caviglia destra che ha reso ancora più amara la sua serata. Il serbo pare in crisi soprattutto dal punto di vista mentale e ora al suo inspiegabile rendimento in campo si aggiunge anche un comportamento apparentemente strano sui social network: da domenica infatti l’account ufficiale di Vlahovic su Instagram risulta sospeso.

Non è noto quale sia il motivo della scelta, ma è difficile pensare a un hacker perché la sospensione – nel momento in cui scriviamo – è già in corso da diverse ore. Per Vlahovic può essere un modo per isolarsi e mettersi al riparo dalle critiche che sta ricevendo nelle ultime settimane. Anche a costo di rinunciare a un account che contava circa due milioni di follower.