Ottavo posto in Premier League, Champions League salutata agli ottavi e il rischio concreto di non giocarla nemmeno la prossima stagione. Per il Liverpool è una stagione terribile, troppo brutta per essere vera dopo i trionfi delle ultime annate. In vista del match pasquale contro la capolista Arsenal, alla vigilia l’allenatore Jurgen Klopp parlando a Sky Sports ha ammesso le sue colpe, dicendo che è solo lui il “responsabile al 100% di questa spazzatura“.

Parole nette, che certificano la stessa delusione di Klopp per un andamento inspiegabile di una squadra che fino a un anno fa giocava quasi a memoria. Klopp ha poi continuato a scusarsi per la forma della squadra in questo momento, riconoscendo che “non è stata la stagione che desideravano. Ma a lungo termine lo dimenticheranno“. Prima di concludere, ha voluto sottolineare quanto sia grato al suo club, che ha scelto di restare al suo fianco in questo periodo difficile e che non ha scelto di licenziarlo, come hanno fatto altri club come Chelsea e Leicester.