Il prossimo 13 aprile debutterà assieme a Giulio Scarpati nel nuovo musical “Billy Elliot” in scena al teatro Sistina do Roma, in un ruolo che non esita a definire “una sfida”. Ma a lei le sfide sono sempre piaciute: Rossella Brescia, volto noto della tv e voce amatissima della radio, si racconta a cuore aperto in un’intervista al Quotidiano di Puglia in cui ripercorre la sua vita, dall’infanzia ai successi che hanno costellato la sua carriera. E rivela un aneddoto inedito legato ad un suo grande rimpianto. Quale? “Aver detto di no a Giuseppe Tornatore che mi voleva per il film Malèna (poi girato da Monica Bellucci, ndr)”. Tutta “colpa di un fidanzato geloso. All’epoca, nel 2000, ero troppo bambina e per compiacerlo buttai via quella grande occasione… pochi mesi fa ho trovato il coraggio di chiamare Tornatore per chiedergli scusa, lui è stato gentilissimo e ci siamo fatti un sacco di risate”.