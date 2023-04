Una dermatologa di 46 anni è stata incriminata per avvelenamento e percosse domestiche con lesioni corporali ai danni del marito. Siamo a Orange County in California. Secondo quanto riportato dalla CNN, Yue “Emily” Yu ha cercato di uccidere Jack Chen mettendo del liquido sturalavandini nella sua limonata. Ad incastrarla ci sono dei video girati da una telecamera nascosta piazzata proprio dal marito, che si era accorto del sapore “strano” dei suoi drink. L’avvocato della donna sostiene però che sia lei a essere vittima di un piano del marito: sarebbe stato lui ad architettare tutto per avere un vantaggio non da poco nella causa di divorzio attualmente in corso tra i due.

“Ho iniziato a sentire un sapore metallico nella mia limonata. Ho cominciato ad avvertire dei sintomi, il dottore mi ha prescritto delle analisi e mi sono state diagnosticate ulcere allo stomaco e una gastrite”, si legge nei documenti depositati dal marito per la causa di divorzio. Sempre dalle carte si apprende che, a quel punto, Chen ha fatto installare delle telecamere nascoste in cucina e ci sono tre video diversi nei quali si vede la moglie “prendere del Draino (liquido sturalavandini, ndr) dal mobile sotto il lavello e versarne un poco nella limonata“.

Il marito ha conservato delle piccole porzioni della bevanda che ha fatto analizzare all’Irvine Police Department ed è stata confermata la presenza della sostanza velenosa. Scott Simmons, l’avvocato di Yu, ha ribattuto che in realtà la donna usava la limonata con il Draino per ammazzare le formiche che stavano infestando la loro cucina. La donna è stata ritenuta colpevole e al momento, in attesa che la causa di divorzio giunga a conclusione, non può vedere i figli senza un supervisore.