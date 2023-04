“Lei tra amici ed elefanti. Lui tra pappe e pannolini”. Così scrive Oggi a proposito di Chiara Ferragni e Fedez. Perché, secondo il settimanale, la crisi c’è stata eccome e adesso la situazione è quella di una pace “armata e a distanza”. Oggi porta alcuni indizi a sostegno della tesi: l’imprenditrice digitale che, dopo Sanremo e tra Fashion week e safari in Africa, è stata ben poco a casa. Il rapper che, al contrario, ha seguito i figli Leone e Vittoria. E ancora, le foto della famiglia riunita sì, ma solo in contesti per così dire “ufficiali” come i compleanni o gite organizzate. “Ancora non si sa quando riprenderanno le riprese della seconda stagione della serie per Amazon ‘The Ferragnez‘, bruscamente interrotte dopo i problemi di salute di Fedez” è poi il dettaglio aggiunto da Oggi che fa conclamare una crisi in corso. I due protagonisti della storia risponderanno?

