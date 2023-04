Benedetta Porcaroli contesa già ai tempi del liceo. Durante l’adolescenza, l’attrice è stata protagonista di un brutto episodio tra compagni di classe durante una gita scolastica. Il liceo paritario Visconti di Prati aveva organizzato come ogni anno le gite scolastiche per le varie classi. Porcaroli e i compagni del IV e V anno sono partiti alla scoperta di Praga. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, qui sarebbe accaduto l’imprevedibile a causa di un bacio tra Porcaroli e un coetaneo in discoteca.

Uno dei compagni di scuola presente alla gita non gradì il gesto e decise di passare all’azione. In che modo? Facendosi aprire la porta della stanza dove il rivale in amore stava dormendo e prendendolo a pugni e testate. Una volta rientrato in Italia, il ragazzo ferito si recò in ospedale per curare i vari traumi e per sottoporsi ad un intervento al setto nasale. Prognosi 42 giorni. A distanza di anni, è terminato il processo con sentenza di colpevolezza per l’aggressore Andrea V. ha 24 anni e per il liceo. Secondo l’accusa infatti, se i professori avessero controllato che gli alunni si trovavano nelle loro stanze la notte, nulla sarebbe successo. Andrea V. è stato condannato a 9 mesi di reclusione per lesioni personali gravi, come richiesto dalla pm. Il giudice però ha deciso di sospendere la pena per 5 anni e di far sì che la condanna non venga menzionata nel casellario giudiziario del ragazzo, assecondando di fatto la richiesta fatta dai difensori. Per quantificare i due risarcimenti dovrà essere istruito ora un processo in sede civile. Il preside del liceo è stato sentito come testimone e il giudice ha disposto l’invio degli atti in Procura per verificare se ci sia stata una falsa testimonianza da parte sua.