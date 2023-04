Jennifer Lopez ha lanciato un nuovo prodotto, realizzato con Delola, un marchio di bevande alcoliche di cui è titolare, che farà impazzire i consumatori. Si tratta di una varietà di spritz ipocalorici, che salveranno gli aperitivi estivi di tutti quelli che cercheranno di stare attenti alla linea. La ricetta, dice JLO, si ispira alla tradizione italiana, senza aggiungere zuccheri né additivi. Come spiega Lopez nello spot: “La percentuale di alcool presente equivale circa a un calice di vino”. Delola ha realizzato per questo prodotto tre differenti gusti e, afferma l’attrice: “Sono tutti deliziosi”.

La cosa più spettacolare però, è il meraviglioso spot pubblicitario realizzato dall’attrice, che ha scelto come palcoscenico le paradisiache spiagge di Capri. “Tutto ciò ha avuto inizio nel momento in cui mi sono innamorata dello stile di vita naturalmente elegante e con l’ospitalità delle coste italiane. Lo adoro”, dice Jennifer Lopez nel video promozionale. “Lo adoro. In tutto ciò c’è qualcosa che semplicemente è fantastico per me, che parla alla mia anima“.