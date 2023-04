È finita la relazione tra Rupert Murdoch e Ann Lesley Smith. La notizia la dà Vanity Fair. I due avrebbero dovuto sposarsi in estate, come riportato dal New York Post meno di un mese fa. Ora il cambio di piani, piuttosto inatteso: pare che il magnate si sia sentito a disagio per le idee evangeliche della compagna. La 66enne vedova di una star della musica country, Chester Smith, è stata volontaria come cappellana del dipartimento di polizia di Marin County, California. “Quando ho iniziato a camminare al fianco di dio, le cose del mondo mi sono parse prive di significato. Non sono più le cose, a contare, per me: contano sono le altre persone. Quando lasci che il Signore prenda il controllo della tua vita, puoi avere successo“, ha raccontato Ann Lesley Smith in una intervista a proposito della sua fede.