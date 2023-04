Nella vita di Mauro Coruzzi sta tornando paino piano un po’ di serenità. Dopo l’ictus che lo ha colpito meno di un mese fa, lo scorso 14 marzo, il conduttore sta muovendo i primi importantissimi passi verso la riabilitazione. Adesso, per Platinette arriva un’ulteriore momento di gioia: l‘incontro con la sua amata cagnolina Kiri. Il momento emozionante è stato ripreso e postato sui social, in un breve video dove lo showman tiene in braccio la sua cucciolina, riempendola di coccole e carezze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)

È molto probabile che si tratti anche della prima volta che Corruzzi esce fuori dall’ospedale. Un ottimo segno di ripresa, che tranquillizza anche tutti i suoi fan, a cui ieri sera Mauro ha voluto mandare un messaggio, scrivendo nella didascalia:” Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo”. Nel video Platinette ha voluto ringraziare ancora una volta l’ospedale Niguarda, per l’enorme aiuto e sostegno che lo staff medico gli sta dando, e per avergli permesso di riabbracciare la sua Kiri.