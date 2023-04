Grazie al successo della nuova serie Netflix “Soy Georgina“, l’influencer argentina sta notevolmente aumentando la sua fama. Nel corso delle puntate, Georgina Rodriguez racconta la sua vita e parla della sua storia d’amore con il marito Cristiano Ronaldo. Uno dei momenti più iconici raccontati da Rodriguez, è sicuramente quello del primo incontro fra lei e il campione, quando lei lavorava ancora come commessa in un negozio Gucci.

Tuttavia, il romantico episodio da “amore a prima vista” è stato commentato su Tik Tok da un ex collega dell’influencer, di nome Pablo, che racconta una versione totalmente differente della storia. Secondo Pablo, quello fra i due non sarebbe stato affatto un incontro casuale: “Georgina ha sempre avuto un’aria di arroganza e superiorità – commenta senza peli sulla lingua – Alla fine ha sempre cercato di fare il colpo grosso ed è per questo che ha lavorato in diverse aziende di lusso, conosceva molte persone nel mondo della vita notturna a Madrid. Si muoveva in ambienti dove il denaro era abbondante. È vero che viveva in un appartamento molto povero, molto economico, ma ha sempre voluto trasferirsi, ha sempre cercato la fama e quando ha incontrato Cristiano è stata la sua occasione per diventare famosa“.

Pablo non ci è di certo andato leggero, ma la risposta di Georgina Rodriguez non è tardata ad arrivare: “Ma tu chi sei? Non hai mai lavorato in Gucci”, ha commentato l’influencer in una storia su Instagram, chiosando:” Questo ragazzo mi fa paura“.