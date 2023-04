“Un paio di mesi fa la mia casa è andata a fuoco. Mentre preparavo i miei figli per andare a letto e finivo di fare il bagno, il fumo ha cominciato a filtrare attraverso le fughe intorno alla vasca. Quando ho guardato nel corridoio si era già formato un fiume di fumo nero e denso che stava riempiendo la casa”: inizia così il drammatico racconto di Caterina Scorsone, uno dei volti di Grey’s Anatomy (Amelia Sheperd). La paura e la concitazione sono ben percebili nelle parole di Scorsone: “Gli incendi sono veloci. Ho avuto circa due minuti per far uscire i miei tre figli dalla casa e siamo scappati con meno di scarpe ai piedi. Ma siamo usciti. E per questo sono eternamente grata. Con il cuore spezzato, abbiamo perso tutti e quattro i nostri animali domestici. Stiamo ancora affrontando questa perdita, ma siamo fortunati ad averli amati”. Ma l’obiettivo del post social, oltre a quello di sfogarsi sull’accaduto, è anche ringraziare chi è stato vicino a lei e alla sua famiglia: “Questo non è un post sull’incendio. Questo è un post sulla comunità. È una lettera d’amore alle persone incredibili che sono intervenute e ai modi incredibili in cui lo hanno fatto. Grazie ai vigili del fuoco e agli investigatori (grazie Trey!). Grazie alla mia vicina che ha risposto alle nostre frenetiche bussate alla sua porta. Grazie ai genitori della scuola dei miei figli che hanno inviato giocattoli e libri, ai miei amici di Grey’s Anatomy e Shondaland che hanno inviato vestiti e forniture, alle mie sorelle che sono arrivate in aereo per gestire la logistica in modo che io potessi stare con i miei figli. Grazie al mio team che ha reso tutto più facile. Abbiamo imparato che l’unica cosa che conta sono le persone (e gli esseri) che amiamo. L’unica cosa che conta è la comunità. Non saremmo qui senza di essa e ve ne siamo molto grati. Grazie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Scorsone (@caterinascorsone)