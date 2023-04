Tragedia evitata nel New Jersey (Usa), dove un bimbo di soli 4 anni si era allontanato, insieme al suo cane, dalla sua casa di Buena Vista Township, perdendosi nel bosco. Quando si sono accorti che il figlio era scomparso, i genitori hanno iniziato a cercarlo ma, dopo ore di ricerche, del bambino non c’era traccia. La coppia, terrorizzata, ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e gli agenti, intervenuti sul posto, hanno iniziato a setacciare la zona.

Fortunatamente, prima che facesse buio, gli agenti anno ritrovato il bambino, terrorizzato e a piedi scalzi, ma incolume. “Siamo qui, amico!”, dice un agente prendendo il bambino in braccio, che piangendo disperato gli risponde “Ho perso le scarpe!“. La scena è stata filmata dalla polizia.

Determinante è stato il ruolo del cane che non ha mai lasciato il bambino, rimanendo al suo fianco per tutto il tempo. Quando ha sentito gli agenti in lontananza, il cane ha cominciato ad abbaiare, conducendoli dal suo padroncino. Gli agenti della NJSP, New Jersey State Police, hanno condiviso il momento del ritrovamento sul loro canale Twitter, che in poco tempo è diventato virale, commuovendo il Web. “Quel cane gli ha salvato la vita!“, hanno commentano diversi utenti sotto il video.