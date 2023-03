Quattro milioni di visualizzazioni in poche ore per il nuovo TikTok di Elettra Lamborghini. Il video, divenuto virale in pochissimo tempo, non contiene un’estratto di un nuovo singolo di successo della cantante, ma un momento privato in cui esulta con gli amici per lo “scampato pericolo” di una gravidanza indesiderata. Nel video, la cantante esce dal bagno cantando una canzoncina da chiesa per festeggiare l’arrivo delle mestruazioni, con la didascalia “POV (Point of View): quando dopo una settimana di ritardo ti arriva il ciclo”, aggiungendo in descrizione ‘tagga un’ amica in pericolo’.

Elettra, come aveva già chiarito in un’intervista, non desidera ancora diventare madre. Nonostante il matrimonio nel 2020 con Nick van de Wall, produttore discografico col nome d’arte Afrojack, i due non si sentono ancora pronti a diventare genitori. Nell’intervista Elettra aveva infatti dichiarato:”Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.