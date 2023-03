“Sul tema delle migrazioni questo governo sta registrando un fallimento clamoroso. È il governo che aveva la ricetta pronta, è il governo del blocco navale che avrebbe risolto i problemi e invece è il governo che si trova con sbarchi quadruplicati”. Così Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale in Friuli Venezia Giulia. “Detto questo, ci auguriamo che in Europa si possa realizzare concretamente un meccanismo di gestione collettiva europeo, che non sacrifichi il nostro Paese, anche in segno di una svolta solidale che avevamo avviato”, ha aggiunto il presidente del Movimento 5 stelle.