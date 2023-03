“Io non so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: 200, 300 euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Mio padre è fatto così… È come il padre di Britney Spears”. È una delle tante dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis durante la sua ospitata a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai Due. Chi è Urtis? Un chirurgo plastico di fama, scelto da molti vip ma anche un personaggio social che ogni tanto fa capolino in tv (vedi Isola dei Famosi). Ora, stando a quanto riporta Repubblica, Urtis andrà a processo per lesioni colpose. Sotto accusa un intervento con un filler che avrebbe deformato il viso di una paziente per 20 giorni, secondo prognosi. Non un danno definitivo, ma un esito certamente lontano da quello previsto con la formazione di “granulomi da corpo estraneo”. Per il pm Vincenzo Barba, Urtis avrebbe iniettato filler di acido ialuronico in una zona del volto che non è indicata per questo tipo di procedura. La prima udienza è fissata per il 5 aprile a Roma. Il chirurgo ha sottoposto se stesso a svariati interventi nel corso degli anni: “Dopo sono sempre scontento. Sono un infelice dentro, anche se all’esterno sono sempre sorridente. Molte volte mi guardo nelle foto e dico: ‘Ah, questo sono io’. Fa strano, ma ci si abitua a tutto”, ha detto a Belve.