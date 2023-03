Ha viaggiato per due anni senza pagare l’autostrada, fino a quando è arrivato il momento di pagare il conto: quattromila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il protagonista della vicenda è un ottantenne, che per diversi mesi si è spostato in autostrada senza mai effettuare il pagamento. Lo stratagemma utilizzato era semplice ma efficace: il viaggiatore si avvicinava alla vettura che lo precedeva ed attraversava con lei la barriera Telepass, come se a passare fosse in realtà un solo automezzo. L’espediente veniva messo in atto quasi sempre di notte, per raggiungere destinazioni entro un raggio di un centinaio di chilometri.

Ma le telecamere ai varchi hanno filmato ogni accesso e ogni uscita. Dopo aver ingrandito i fotogrammi, gli operatori di Autostrade hanno individuato l’anziano: attraverso la targa dell’auto sono riusciti a risalire all’uomo e lo hanno denunciato, reclamando circa quattromila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022. L’anziano aveva deciso di andare a vivere in una casa di riposo a Fiuggi, da faceva le sue “scappatelle” in autostrada: sempre con la sua auto raggiungeva il casello di Anagni, eludendo la barriera, sempre accodandosi al veicolo che lo precedeva. Secondo gli accertamenti di Autostrade, l’ottantenne si recava spesso a passeggiare in centro a Roma, alla reggia di Caserta, ma anche a Napoli.

Fino a quando non è stato raggiunto nella sua casa di riposo dall’ufficiale giudiziario della Procura di Frosinone, che gli ha notificato il decreto di giudizio immediato con l’accusa di “insolvenza fraudolenta”. “Io non pago perché l’autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio”, ha dichiarato al suo avvocato. Con il pagamento dei 4mila euro l’uomo estinguerebbe il reato ed eviterebbe il processo, e il legale ha provato a spiegargli la dinamica dei fatti invitandolo nel suo studio per trovare insieme una soluzione. La replica: “Spiacente avvocato, io non vengo per due motivi: non voglio pagare e poi l’autostrada da Fiuggi a Frosinone non c’è. Quando la fanno vengo”.