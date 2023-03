Nella scorsa puntata de Le Iene, andata in onda martedì 28 marzo, il cantante Fred De Palma è intervenuto con un toccante monologo per raccontare di uno dei momenti più bui della sua vita, quando era fortemente dipendente dal gioco d’azzardo, tanto da perdere tutto il suo patrimonio. Federico Palana, in arte Fred De Palma, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2007 e da allora la sua carriera è stata una continua ascesa verso il successo, raggiungendo più volte la vetta delle classifiche e collaborando con colleghi del calibro di Achille Lauro e Boss Doms, Ana Mena, Guè Pequeno e molti altri. “L’adrenalina è un ormone che serve a migliorare la reattività dell’organismo, preparandolo a reagire in situazioni di pericolo”, ha raccontato il cantante di fronte alla videocamera: “Sempre che tu sia in grado di percepirlo il pericolo. Altrimenti l’adrenalina diventa un vizio e tu finisci per schiantarti, come è capitato a me”.

Poi ha continuato: “Quando decidi di vivere una vita col piede sempre schiacciato sull’acceleratore, i rischi devi metterli in conto. E se non hai paura della velocità, dell’azzardo e dei tuoi demoni, allora il conto può essere molto salato. Vizio, dipendenza, patologia. C’è stato un periodo della mia vita in cui al gioco ho perso tutto quello che avevo. Tutto. Quando ho capito che il vero rischio non era quello di perdere, ma quello di permeerei era già troppo tardi. Se solo avessi avuto un po’ di paura, un po’ di sano spirito di sopravvivenza. Ma per me sopravvivere è l’antitesi di vivere. Ho sempre cercato il senso delle cose non nel risultato in sé, ma nel brivido che lo precede, nell’attimo prima che vengano girate le carte, nel secondo che separa il paracadutista dal lancio nel vuoto. Sì, forse è per questo che la sola cosa che mi fa davvero paura è la normalità. E nel mio bisogno di andare sempre più veloce, c’è la necessità di scappare sempre dalle cose normali. In questa corsa più di una volta mi sono schiantato. È vero, mi sono sempre rialzato ma è stato ogni volta più difficile. Oggi, forse, sono più consapevole, più lucido. Sono ancora schiavo dell’adrenalina, ma padrone della mia vita”. Ora Fred De Palma sta meglio, ha avuto la forza di comprendere la situazione e di ammettere di avere un problema, che fortunatamente è riuscito a superare. Adesso, come afferma lui stesso alla fine del monologo:” Tornerà a scommettere solo su se stesso”.