Una storia che assomiglia a molte altre e con epilogo altrettanto drammatico per le vittime. Un uomo di 53 anni, che si spacciava per fotografo, stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per una violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una ventenne. Come riporta Il Corriere della Sera l’uomo, grazie ad annunci online, attirava spiranti giovani modelle e ovviamente non era un fotografo di moda. Il suo lavoro era quello di custode di un ristorante ospitato in un antico castello. L’inchiesta, che ha portato all’arresto, è scattata dopo l’esposto di una ragazza che ha denunciato ai militari di essere stata attirata con l’inganno in casa dell’uomo che le avrebbe proposto di realizzare un book fotografico da inviare ad alcune agenzie molto famose per farla diventare una modella. La giovane, all’epoca 19enne, aveva accettato l’invito e all’inizio sembrava tutto normale. Poi il solito copione il sedecente fotografo che chiede pose più provocanti, più sexy e infine la violenza sessuale. I riscontri sono arrivati con l’analisi dei tabulati telefonici, i messaggi e le intercettazioni. Altre ragazze che hanno rivelato agli investigatori di essere state agganciate con la stessa tecnica dal 53enne e di aver subito esplicite avance sessuali, senza però subire abusi.

Foto di archivio