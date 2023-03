“Era la persona più triste che avessi mai incontrato”. Così ha detto Sam Neil di Robin Williams, il compianto attore di Mrs. Doubtfire e Will Hunting che si è tolto la vita a 63 anni l’11 agosto del 2014. Neil, che recitò con lui in “L‘uomo bicentenario“, ha parlato del loro legame nel suo nuovo libro “Did I Ever Tell you This?“: “Parlavamo del più e del meno, a volte anche delle scene che stavamo per girare. Erano chiacchierate bellissime, lui era irresistibilmente e enormemente divertente”. Nonostante questo, però, aveva intuito che qualcosa non andava in lui: “Aveva fama, era ricco, la gente lo amava, i figli erano splendidi… aveva il mondo ai suoi piedi. Eppure mi dispiaceva per lui più di quanto riuscissi a esprimere. Era l’uomo più solo su un pianeta solitario – ha concluso Neil -. Quando tutti erano piegati dal ridere, Robin era felice”.