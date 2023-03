Abbiamo sperato. Per un attimo abbiamo davvero coltivato il sogno: Victoria de Angelis dei Maneskin con una maglietta con la faccia di Gerry Scotti. Il sogno è nato dopo il conduttore ha postato una foto su Instagram ma ahinoi, è stato immediato capire che si tratta di un fotomontaggio. A chiarire che il look originale di Victoria era Gucci (Lollapalooza di Chicago, 2022) ci ha pensato Beatrice Manca su Fanpage.it. Ebbene, il fotomontaggio è sublime e ovviamente ironico, tanto che Gerry ci scherza su. Noi di FQMagazine però una cosa a Victoria la diciamo: bene gli outfit di grandi nomi della moda ma ogni tanto, così, per sparigliare, qualcosa che arrivi dal proprio gusto personale e non da un sistematico studio del dettaglio male non farebbe.

Ps. Qualcuno metta in commercio quella t-shirt, grazie.