Nessuna possibilità di intervistare Elly Schlein nel corso del corteo di Libera a Milano in memoria delle vittime delle mafie. Lo staff della neo-segretaria del PD annuncia che Schlein parlerà ai giornalisti solo una volta arrivata in Piazza Duomo. Dove però non viene accettata alcuna domanda da parte dei cronisti. Copione identico a quanto accaduto sabato scorso in Piazza della Scala, nel corso della manifestazione delle famiglie arcobaleno.