“Se c’è un nuovo avvicinamento tra Lega e M5s? No, c’è semplicemente il fatto che bisogna promuovere una riflessione che possa scuotere l’Italia dove sembra che l’escalation militare è l’unica strada percorribile. Prima o poi l’incidente capiterà e saranno guai per tutti. Inoltre, il protagonismo cinese sta cambiando lo scenario geopolitico. Non è possibile che un piano di pace arrivi da Cina e Turchia, ma non da un paese occidentale. Sono tutte conseguenze di una spirale bellicista”. Così il senatore del M5s, Ettore Licheri, intercettato fuori la Camera dei deputati. “Colpisce che in questo momento nel Pd c’è contraddizione su questo tema. Dicono di essere costruttori di pace ma se continueranno a parlare le armi questa non potrà mai esserci – ha continuato -. Proiettili all’uranio dall’Uk? Ecco, questa domanda fatela al Pd e vediamo cosa risponde”