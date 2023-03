Grave caduta per Dario Cataldo, ciclista della Trek-Segafredo, in occasione della prima tappa del Giro di Catalogna. A circa 5 km dal traguardo, il 38enne è stato vittima di una caduta in cui ha riportato almeno sette fratture, tra cui una alla testa del femore sinistro, che lo obbligherà a subire un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Il comunicato della squadra parla chiaro: “Una TAC eseguita in ospedale ha rivelato una frattura della testa del femore sinistro e dell’acetabolo destro (l’articolazione ‘sferica’ dell’anca), due fratture del processo trasversale della colonna lombare senza impatto neurologico, costole rotte multiple con uno pneumotorace bilaterale e un clavicola sinistra fratturata.” Prosegue la nota della Trek-Segafredo: “Cataldo è cosciente ed emodinamicamente stabile e sarà trasferito in prima istanza in un altro ospedale in Catalogna. Dopo una seconda valutazione presso il nuovo ospedale di Girona, subirà un intervento chirurgico per riparare la frattura del femore”.