Nell’era dei social ormai si sa, ogni evento può diventare un “meme”. Ironici, taglienti, a volte anche irriverenti: l’obiettivo è quello di far ridere. E così anche la corsa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, per “placcare” e fermare un attivista per il clima che stava spruzzando vernice lavabile sul muro di Palazzo Vecchio, ha dato vita a una serie di improbabili photoshop e montaggi video che hanno fatto impazzire i social.

Per la maggiore vanno quelli che immortalano il “placcaggio” e lo accostano a pose plastiche, che ricordano statue o comunque gesti atletici o un po’ da “eroi”.

Oggi un attivista ha imbrattato Palazzo Vecchio. Il sindaco #Nardella ha reagito… e subito è nato il meme ???? pic.twitter.com/D3FHYSNeDX — Io Amo Firenze (@Ioamofi) March 17, 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Mastroserio (@giuseppe_mastroserio)

Super Nardella non si ferma più. pic.twitter.com/YDNtLz7xMs — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 18, 2023

Ma non mancano anche meme che modificano le locandine dei film, inserendo una delle tante espressioni che il primo cittadino ha regalato al popolo dei social, o facendolo diventare il supereroe protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny C. (@midicapureart)

E c’è anche chi “usa” lo scatto felino di Nardella, che proprio mentre gli attivisti stavano iniziando la loro azione stava girando un video per i propri canali social, per rappresentare situazioni di vita quotidiana.